شاهد: "بدأت من الصفر".. شاب هندي يحول شغفه بالرقص إلى مشروع واعد في دبي

في برنامج جديد "ميت ذا لوكالز" تلتقى يورونيوز بسكان محليين في دبي لهم قصص نجاح ملهمة بعدما انتقلوا إلى هذه الإمارة سعيا وراء تحقيق شغفهم.

في العدد الأول من "ميت ذا لوكالز" التقينا بالشاب أنوب بهرواج (33 عاما) الذي قدم من الهند للاستقرار في الإمارات.

فتحت دبي الأبواب لبهرواج لتأسيس مشروعه وفتح استوديوهات خاصة بالرقص.

يقول بهرواج "بدأت الرقص منذ فترة طويلة عندما كان عمري عامين، وكان مايكل جاكسون مصدر إلهامي دائمًا".

شغل الرقص حياة الشاب الهندي في بلده وعمل في برامج تلفزيون الواقع المهتمة بتصميم الرقصات، ثم انتقل إلى دبي التي وجد فيها "الكثير من الفرص، فبدأت العمل من الصفر ثم أسست الاستوديو الخاص بي".

تسير الأمور شكل جيد بالنسبة لبهرواج الذي يقطن في دبي منذ 10 سنوات الآن، ويملك حاليا ثلاثة فروع تابعة لاستوديو الرقص الخاص به في أنحاء متفرقة من الإمارة.

يقول بهرواج أنه وجد المساعدة اللازمة التي مكنته من تحقيق مشاريعه "وجدت المساعدة من مكتب العلاقات العامة، والقسم الاقتصادي، و الوزارة-الثقافة- وهذا هو السبب مقدرتي على القيام بهذا الآن".

وبخصوص مهنته ومدى تأثير ما يقدمه على حياة الناس يقول الشاب "من الرائع أن يأتي أشخاص إلى الاستوديو للتعلم، وأعرف أنني أستطيع أن أغتنم هذه الفرصة لتغيير حياتهم من خلال الرقص وتحسين صحتهم العقلية".

ويضيف "لهذا السبب نحن هنا، نحن نغير حياة الناس حرفيا".

عمل بهرواج مع العديد من نجوم بوليوود مثل شاروخان وفارون داوان وراني موخيرجي منذ فترة طويلة كما قدم برامج تلفزيون الواقع، وفي ذلك الوقت التقى بممثلين كانوا يأتون إلى البرنامج لطلب المساعدة من الراقصين في تنفيذ مقاطع الفيديو والأفلام الخاصة بهم.

وكان بهرواج من بين الراقصين الذين شاركوا الممثلين في اداء فيديوهات غنائية من خلال الرقص قبل أن يصبح مصمما للرقاصات لهم.

ويصف التجربة بالرائعة فهي " تختلف عن الفصول الدراسية المعتادة، يختلف الأمر عن الطلاب العاديين لأنك تحتاج إلى اتباع لغة جسد النجوم والمشاهير فهم يملكون لغات جسد مختلفة".

بالنسبة للمستقبل يطمح بهرواج لتأسيس فرع جديد لسلسلة فروع استوديو الرقص في غضون بضعة أشهر.

ويقول "حتى الآن قمت بتدريس أكثر من 20 ألف شخص. وأريد أن أدرس المزيد والمزيد من الناس وأقدم خبراتي للجيل القادم"