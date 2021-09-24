واشنطن تعترف بأن ترميم العلاقات مع باريس بسبب سيستغرق وقتا وجهدا

أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن ترميم العلاقات مع باريس سوف تستغرق وقتا، وذلك بعيد لقاءه نظيره الفرنسي جون إيف لودريان بخصوص الخلاف بشأن إلغاء أستراليا صفقة الغواصات الفرنسية.

وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي على هامش انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلا "نعترف بأن هذا سيستغرق وقتا وجهدا كبيرا".

وقال بلينكن إن اللقاء مع لودريان أعقب محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقرر خلالها المضي في مواصلة التمشي القائم على عمق المشاورات.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بالعمل إلى جانب نظيره الفرنسي في إطار تلك الجهود لتحويل الوعود إلى أفعال، على حد تعبيره.