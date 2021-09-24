ارتفاع الأصوات المنادية بمكافحة التغير المناخي عبر العالم وغريتا تونبرغ تخاطب الحشود في برلين

خاطبت الناشطة في مجال حماية البيئة السويدية غريتا تونبرغ الجمعة، الحشود المحتجة في برلين ضمن الحركة العالمية "فرايدي فور فيوتشر" (Fridays for Futur).
وبدأ عشرات الآلاف من نشطاء المناخ، بما في ذلك تونبرغ، النزول إلى المدن الألمانية لزيادة الضغط على المرشحين المتنافسين لخلافة أنغيلا ميركل في الانتخابات العامة في نهاية الأسبوع.
احتشد مئات الأشخاص في ساحة براغ للاحتجاج على ما وصفوه بأنه إجراء حكومي غير كاف لمكافحة تغير المناخ، وشكل تلاميذ المدارس التشيكية الذين يمثلون الحركة العالمية "فرايدي فور فيوتشر" (Fridays for Futur) الجزء الأكبر من المتظاهرين في مالوسترانسكي نامستي في براغ.
وفي روما تدفق المئات من المتظاهرين إلى الشوارع، للمطالبة باتخاذ موقف ضد تغير المناخ. حيث التقى المتظاهرون في ميدان مركزي في روما وساروا بالأعلام واللافتات في قلب المدينة.
في سياق متصل، قام العشرات من الطلاب الهنود ونشطاء المناخ بمسيرة في نيودلهي كجزء من حركة "الشباب من أجل المناخ" العالمية.
وشاركت في المظاهرات العالمية ضد أزمة المناخ مدنٌ أخرى وآلاف الأشخاص حول العالم.
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