جونسون يقترح على ماكرون "إعادة تعاون" بين باريس ولندن بعد أزمة الغواصات

عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "إعادة تعاون" بين البلدين بعد أزمة الغواصات، كما أفاد قصر الاليزيه إثر محادثة بينهما "بطلب" من الجانب البريطاني.

وقال الاليزيه في بيان مقتضب إن جونسون "عبر عن نيته إعادة تعاون بين فرنسا وبريطانيا يتطابق مع قيمنا ومصالحنا المشتركة (مناخ، منطقة المحيطين الهندي-الهادئ، مكافحة الارهاب...)".

وأضاف "رد رئيس الجمهورية بأنه ينتظر اقتراحات".

جاءت هذه المحادثة بعد يومين على اتصال بين ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن أتاح خفض التوتر بين باريس وواشنطن المرتبط بالاعلان في 15 ايلول/سبتمبر عن شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وانتهى بإلغاء كانبيرا عقد غواصات ضخم مع باريس.

قرر ماكرون بأن السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة فيليب ايتيان سيعود الى واشنطن الأسبوع المقبل فيما لم يعلن أي قرار بعد عن عودة السفير الفرنسي الى استراليا والذي تم استدعاؤه أيضا الى باريس.

في المقابل فإن استدعاء السفير الفرنسي من لندن اعتبر غير مفيد لأنه بحسب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في 19 أيلول/سبتمبر فإن "الانتهازية الدائمة" للبريطانيين معروفة.

في مؤشر على استيائها، ألغت باريس من جانب آخر لقاء كان مقررا هذا الاسبوع بين وزيرة الجيوش فلورنس بارلي ونظيرها البريطاني بن والاس.