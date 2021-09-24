وزير خارجية قطر: طالبان يمكن أن تتغير

تحث قطر، التي لعبت دوراً محورياً في أفغانستان في أعقاب الانسحاب الأمريكي ، قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة على عدم إدارة ظهورهم لحكام طالبان في البلاد.

متحدثاً على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، إنه يعتقد أن طالبان "يمكن أن تتغير" مضيفاً أن البلاد الإسلامية يمكن أن تلعب دوراً أوسع في هذا الصدد.

وقال أيضاً إن الولايات المتحدة تحدثت مع قطر بشأن الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن حتى الآن لا تعتقد قطر بإحراز تقدم كافٍ بشأن القضية الفلسطينية لتتمكن الدولة من النظر في تطبيع العلاقات.

وبخصوص أزمة دول مجلس التعاون الخليجي، قال آل ثاني إنه لم يكن هناك منتصر في الخلاف الأخير الذي دام سنوات بين قطر ودول الخليج الأخرى.

"فيما يتعلق بأزمة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الأزمة حدث منذ عام 2017 وحتى أوائل عام 2021 ، في الواقع، لا يوجد منتصر للخروج من الأزمة، وأعتقد أن النصر الوحيد كان عندما قمنا بحلها".

تم إغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر من عام 2017 إلى عام 2021، عندما فرضت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين حصاراً على الدولة الخليجية الصغيرة، متهمة إياها بدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة وإقامة علاقات حميمة مع إيران.