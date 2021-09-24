روسيا تعلن عن حصيلة وفيات يومية قياسية جديدة بكورونا

سجلت روسيا الجمعة أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا بلغت 828 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بكوفيد-19 في روسيا إلى 202.273 وفاة، وهي الأعلى في أوروبا حتى اليوم.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4.725.638 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة.

وتأكدت إصابة 230.520.700 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

سُجلت الخميس 10.235 وفاة إضافية و517.024 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 3159 وفاة اضافية وروسيا (828) والمكسيك (748).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (684.357) والإصابات (42.672.291)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.