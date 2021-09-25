فيديو | بركان جزر الكناري يواصل تدمير البيوت والبنى التحتية

يواصل تدفق الحمم من بركان في جزيرة لا بالما التي تقع إلى أقصى غرب جزر الكناري الإسبانية اليوم، السبت، التسبب في نشوب حرائق وتدمير منازل ومزارع وبنى تحتية.

وأطلق مسؤولو وحدة الطوارئ التابعة للجيش طائرة مسيرة للوقوف على حجم الدمار. وأظهرت صور التقطتها الطائرة المسيرة نهراً أسود كثيفاً من الحمم البركانية إلى جانب منازل محترقة.

دمرت الحمم البركانية بالفعل قرابة 400 وحدة سكنية في الجزيرة، بما فيها العديد من المنازل، على الجانب الغربي من الجزيرة التي يقطنها 85 ألف نسمة، وفقاً لبرنامج مراقبة تابع للاتحاد الأوروبي.

وزادت كثافة ثوران البركان في الأيام الأخيرة، ما دفع السلطات إلى إخلاء ثلاث قرى إضافية في الجزيرة. واضطر زهاء 7 آلاف شخص إلى مغادرة ديارهم.

وألغيت الرحلات الجوية من وإلى لا بالما اليوم السبت بسبب سحابة الرماد المنبعثة من البركان. وكانت فرق الطوارئ انسحبت من موقع البركان أمس الجمعة، حينما تسببت الانفجارات البركانية في إطلاق الصخور المنصهرة والرماد فوق منطقة واسعة