شاهد: عناصر من طالبان يرقصون ويغنون للترفيه عن أنفسهم

تظهر المقاطع المصورة، مجموعة من الشباب المنتمين إلى طالبان وهم يرقصون ويغنون أغاني أفغانية تقليدية على ضفة نهر أرغنداب مع غروب الشمس.

"من كابول أرسل لي السلام.. إني مشتاق إليك كثيراً"، تلك هي كلمات الأغنية التي كان يرددها الشبّان وهم يرقصون على إيقاعها بسعادة. ويبدو أن الشباب في طالبان يستمعون إلى الموسيقى بالرغم من حظر طالبان الموسيقى بشكل كامل قبل 20 عامًا.

وتظاهر مواطنون أفغان في كابول، احتجاجا على تجميد الولايات المتحدة 7 مليارات دولارا في البنك الدولي في نيويورك. وطالب المتظاهرون الإفراج عن أصول البنك المركزي الموجودة في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولو غرفة التجارة والصناعة في أفغانستان إن الحكومة المؤقتة في كابول لا تستطيع حتى دفع ضرائب الاستيراد اللازمة للمواد الغذائية القادمة من باكستان.