شاهد: زوجان أرجنتينيان يفوزان بكأس العالم للتانغو 2021

فاز زوجان أرجنتينيان بكأس العالم للتانغو 2021 الذي أقيم في العاصمة بوينس آيرس، بعدما تم تنظيمه العام الماضي افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19. وقدم المشاركون آداءهم في مجموعة من النوادي الليلية المخصصة لهذا الفنّ في بوينس آيرس، وتعرف باسم "ميلونغاس"، وتنافسوا في فئات عدة منها فئة الصالون وفئة المسرح.