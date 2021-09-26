شاهد: زوجان أرجنتينيان يفوزان بكأس العالم للتانغو 2021

فاز زوجان أرجنتينيان بكأس العالم للتانغو 2021 الذي أقيم في العاصمة بوينس آيرس، بعدما تم تنظيمه العام الماضي افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19. وقدم المشاركون آداءهم في مجموعة من النوادي الليلية المخصصة لهذا الفنّ في بوينس آيرس، وتعرف باسم "ميلونغاس"، وتنافسوا في فئات عدة منها فئة الصالون وفئة المسرح.
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