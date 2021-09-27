شاهد: المئات يشاركون في احتجاج على تغير المناخ في أوكرانيا

تظاهر المئات في كييف يوم الأحد لمطالبة الحكومة الأوكرانية ببذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ.
وحمل المتظاهرون لافتات وأعلام وأطلقوا هتافات تطالب الحكومة باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وسط كييف واتجهت المسيرة إلى مقر مبنى البرلمان.
ويقول العلماء إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية التي تتجاوز درجتين مئويتين يمكن أن يكون له تأثير مدمر على مناطق مختلفة في العالم.
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