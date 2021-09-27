شاهد: مهرجان "أنيماسيروس" للرسوم المتحركة ملتقىً عالمي للمبدعين والمحترفين

اختتم مهرجان "أنيماسيروس" للرسوم المتحركة يوم أمس الأحد فعّاليات نسخته الرابعة عشر التي أقيمت في مدينة سيروس عاصمة جزيرة سيكلاديز اليونانية.

ويعدّ مهرجان "أنيماسيروس" أحد أهم الأحداث الثقافية في اليونان، حيث يلتقي جميع المهتمين بفنّ الرسوم المتحركة وصناعته، ليس فقط على الصعيد المحلي، وإنما أيضاً على الصعيد العالمي.

وتضمّنت فعّاليات المهرجان عرض 180 فيلماً للرسوم المتحركة، وتمّ تنظيم منافسات على صعيد هذه الصناعة الفنيّة، وأقيمت منتديات وورشات عمل شارك فيها محترفون ومبدعون من جنسيات مختلفة، وشاهد عروض المهرجان عبر الشبكة العنكبوتية نحو 23 ألف متفرج.

وأعرب رئيس مهرجان "أنيماسيروس"، فاسيلي كاراميتسانيس عن سعادته بإقامة المهرجان بعد انحسار وباء كورونا الذي ضرب العالم بدءاً من أواخر العام 2019، وقال: "الأمر الذي أثار سعادتي، هو شغف الناس على استئناف العمل بعدما انحسر الوباء، وهذا الأمر ينسحب على جميع الفعاليات الثقافية، ليس فقط مهرجان الرسوم المتحركة.

الفنانة البريطانية جوانا كوين حصدت الجائزة الأهم ضمن المنافسات الدولية عن فيلمها "شؤون الفن"، وهو الفيلم الرابع لها مع بيريل، بطلة الطبقة العاملة.

من جانبه قال مراسل "يورونيوز" يورجوس ميتروبولوس الذي حضر المهرجان: "إن أنيماسيروس" كان، ولا زال، بمثابة ملتقىً ومرجعية لمجتمع الرسوم المتحركة المحلي والعالمي، وأكد على أن المهرجان في هذا العام كان على قدرٍ عالٍ من التنظيم وتميّز ببساطته وحيويته ومرونته.