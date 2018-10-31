سبايدر مان يظهر في أكوان جديدة من الرسوم المتحركة

تحت عنوان فرعي "في أكوان عنكبوتية" تستعد سوني لإطلاق فيلم رسوم متحركة بطله شخصية مارفيل الشهيرة سبايدرمان (الرجل العنكبوت) في أول عرض أوروبي بالعاصمة البريطانية لندن.
الفيلم يسبر أعماق شخصية مايلز موراليس الشاب الإفريقي الأمريكي من بروكلين حين يكتشف أن لديه قوة الرجل العنكبوت الخارقة. لكن هذا الرجل العنكبوت الشاب والذي تتم تلمذته على يد بيتر باركر (الرجل العنكبوت الأصلي) يعي لاحقا أنه خاطئ باعتقاده أنهما شخصيتان فريدتان، فهناك العديد من الـ "سبايدرمان" في هذا العالم.
وبالرغم من أن شخصية سبايدرمان بدأت في القصص المصورة في الستينات وتم تبنيها في العديد من الأفلام، يقول مخرجا الفيلم الجديد رودني روثمان وروبرت بيرسيشيتي إن الفيلم يدور حول فكرة أن قصص سبايدرمان لا نهاية لها.
يقول روثمان "القصة تبدأ بشكل عائلي للغاية حول مايلز وأمه وأبيه وعمه والحي الذي يعيش فيه، ثم تتوسع لتشمل أكوانا بديلة ومتعددة تحتوي أبعادا مختلفة من قصة الرجل العنكبوت".
ويضيف بيرسيشيتي "نريد خلق شيء جديد وفريد بالرغم من كونه جزءا من سيرة سبايدرمان الأصلية، قصة تواكب حداثة عصرنا".
وفي نفق لندن الشهير ملأت رسوم الغرافيتي الجدران احتفالا بزيارة الممثل الرئيسي والمخرجين للمدينة، وظهرت لوحة كبيرة تجسد شخصية سبايدرمان الجديدة مع عنوان الفيلم على جدران وقناطر شارع ليك الشهير أيضا باسم "نفق بانكسي" لما يحتويه من جداريات فنية مختلفة.
سيُعرض فيلم "الرجل العنكبوت: في أكوان عنكبوتية" لأول مرة في ديسمبر- كانون الأول 2018.
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