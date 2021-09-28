فرنسا تفوز بمسابقة "بوكوز دور" للطهاة لعام 2021

فازت فرنسا الإثنين بمسابقة "بوكوز دور" العريقة لفن الطهو التي أقيمت قرب مدينة ليون وسط البلاد في إطار المعرض الدولي للمطاعم، ما أنهى سلسلة خيبات منذ 2013. وقاد الفريق الفرنسي دافي تيسو الحائز على نجمة في دليل ميشلان والطاهي الرئيسي في مطعم "سيزون" الذي يستخدمه معهد بول بوكوز في ضاحية ليون لإنجاز وصفاته.
وقد أدى الجمهور في معرض "أورو إكسبو" النشيد الوطني الفرنسي (لا مرسييز) بعد الإعلان عن النتيجة. ومُنحت جائزة "بوكوز" الفضية (المرتبة الثانية) للدنمارك، فيما نالت النروج "بوكوز" البرونزية بعدما حلت ثالثة.
وعلى مدى يومين، تنافس 21 فريقا (بعدما اضطرت ثلاث فرق للتغيب بسبب القيود الصحية)، ضمن مرحلتين. وقدّم كل فريق للجنة المؤلفة من طهاة من العالم أجمع، طبقا من لحم البقر، فيما حضروا في المرحلة الثانية ثلاثة أطباق (مقبلات وطبق رئيسي وتحلية) باستخدام الطماطم الكرزية.
وكانت النسخة السابقة من المسابقة عام 2019 قد انتهت بفوز ثلاثي اسكندينافي، إذ نال الدنماركي كينيث توفت-هانسن المركز الأول تلاه السويدي سيباستيان غيبراند والنروجي كريستيان أندريه في المرتبتين الثانية والثالثة.
هذه المسابقة التي أطلقها الطاهي الشهير بول بوكوز سنة 1987 تُعتبر بمثابة كأس العالم للطهاة، وهي تقام كل سنتين على هامش المعرض الدولي للمطاعم في ليون.
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