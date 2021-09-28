السعودية: فيديو لفتاتين ترقصان من خارج نافذة سيارة والأمن يتدخل

أعلنت شرطة منطقة الشرقية في السعودية عن القبض على فتاتين خالفتا الذوق العام بعد ظهورهما في فيديو ترقصان فيه من خارج نافذة سيارة وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق العقوبات بحقهما.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة بأن "المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر، من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات المحافظة على الذوق العام بحقهما".

شرطة المنطقة الشرقية: تحديد هوية فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات المقررة تجاههما pic.twitter.com/1LAQZEXDqF — الأمن العام (@security_gov) September 27, 2021

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها في تطبيق "سناب شات"، كما نشرته قناة الإخبارية السعودية على صفحتها في "تويتر".