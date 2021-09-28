السعودية: فيديو لفتاتين ترقصان من خارج نافذة سيارة والأمن يتدخل

السعودية: فيديو لفتاتين ترقصان من خارج نافذة سيارة والأمن يتدخلمحادثة
بقلم: يورونيوز
أعلنت شرطة منطقة الشرقية في السعودية عن القبض على فتاتين خالفتا الذوق العام بعد ظهورهما في فيديو ترقصان فيه من خارج نافذة سيارة وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق العقوبات بحقهما.
وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة بأن "المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر، من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات المحافظة على الذوق العام بحقهما".
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها في تطبيق "سناب شات"، كما نشرته قناة الإخبارية السعودية على صفحتها في "تويتر".