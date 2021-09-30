فعالية لقاح أسترازينيكا ضد كورونا تنخفض إلى 74% حسب تجربة أمريكية كبيرة

أظهرت نتائج منتظرة منذ فترة طويلة لتجربة سريرية أمريكية أجرتها شركة أسترازينيكا ونشرت يوم الأربعاء أن لقاح الشركة للوقاية من كوفيد-19 أثبت فاعلية بنسبة 74 بالمئة في منع ظهور الأعراض وهي نسبة زادت إلى 83.5 بالمئة بين من هم في سن الخامسة والستين من العمر أو أكبر.

لكن الفاعلية الإجمالية البالغة 74 بالمئة تقل عن النسبة الأولية التي كانت تبلغ 79 بالمئة والتي نشرتها الشركة البريطانية في مارس آذار، وهي نتيجة عدلتها بعد أيام إلى 76 بالمئة بعد انتقاد علني نادر من مسؤولين صحيين بأن النسبة استندت إلى "معلومات قديمة".

وشملت البيانات أكثر من 26 ألف متطوع في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، تلقوا جميعا جرعتين من اللقاح بفاصل شهر.

ونُشرت النتائج في دورية (نيو إنغلاند جورنال أوف ميدسين).

ولم تظهر أي حالات إصابة بأعراض شديدة أو خطرة لكوفيد-19 بين أكثر من 17600 مشارك تلقوا اللقاح مقارنة بثماني حالات بين 8500 متطوع تلقوا عقارا وهميا.

كما حدثت حالتا وفاة بين المجموعة التي تلقت اللقاح الوهمي مقابل عدم وقوع أي وفاة بالمرض بين من تلقوا اللقاح.