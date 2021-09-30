تعليق الرحلات من مطاري باريس بسبب عطل فني

علّقت الرحلات الجوية صباح الخميس من مطاري أورلي ورواسي-شارل ديغول في باريس بسبب عطل فني، كما أعلنت المديرية العامة لهيئة الطيران المدني.

وقالت ناطقة باسم المديرية لوكالة فرانس برس إن هذا العطل الفني الذي استمر "20 إلى 30 دقيقة" أثر على "النظام الذي يدير جداول الرحلات". وتم إصلاح العطل عند قرابة الساعة 11,30.

أثر هذا العطل على مركز الملاحة الجوية أثناء التحليق - شمال أتيس مونس (إيسون، جنوب باريس) الذي يدير الرحلات الموجودة في الجو، وبالتالي ليس في مرحلة الهبوط أو الإقلاع.

لكن العطل أثر على "جميع المطارات الباريسية" حيث "توقفت" عمليات الإقلاع. وقالت المديرية العامة لهيئة الطيران المدني إن عمليات الهبوط "لم تتأثر" خلال العطل.

حتى لو كانت حركة الملاحة الجوية غير كثيفة لدى حصول العطل، فقد أدى ذلك إلى تأخير مواعيد رحلات وفقًا لهيئة "يوروكونترول" الأوروبية التي أظهرت خريطتها صباح الخميس تأخيرات تزيد عن 45 دقيقة على جزء كبير من النصف الشمالي من فرنسا باستثناء بريتاني والألزاس واللورين.