"نسب مشاركة كبيرة".. تغطية مباشرة لانتخابات مجلس الشورى في قطر

"نسب مشاركة كبيرة".. تغطية مباشرة لانتخابات مجلس الشورى في قطرمحادثة
نسبة المشاركة
انتقادات
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم استبعاد آلاف القطريين من العملية الانتخابية.
ما هي سلطة المجلس المنتخب؟
ستكون للمجلس سلطة تشريعية وسيصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية، لكنه لا يملك سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية في تلك الدولة الصغيرة الثرية المنتجة للغاز والتي تحظر الأحزاب السياسية.
وتشير أحدث قوائم صادرة عن الحكومة إلى أن 26 امرأة يخضن الانتخابات من بين نحو 234 مرشحاً في 30 منطقة. وتمت الموافقة على هذه الانتخابات في استفتاء على الدستور عام 2003 وتأتي قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
قطر تنتخب
بدأ الناخبون في قطر التصويت هذا السبت في أول انتخابات تشريعية في البلد الخليجي لاختيار ثلثيْ أعضاء مجلس الشورى في انتخابات أثارت جدلاً داخلياً حول حق المشاركة في الانتخابات والمواطنة.
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وبدأ الناخبون التوافد على مراكز التصويت حيث دخل الرجال والنساء أقساماً منفصلة للإدلاء بأصواتهم وانتخاب 30 من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعداً، بينما سيواصل أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس.
تغطية مباشرة لانتخابات مجلس الشورى في قطر