فيديو: مقتل ثمانية أشخاص بينهم ملياردير روماني في تحطّم طائرة سياحية قرب ميلانو

تحطّمت طائرة سياحية الأحد قرب ميلانو وفق ما أبلغت الوكالة الوطنية الإيطالية لسلامة الملاحة الجوية وكالة فرانس برس، في حادث أدى بحسب وسائل إعلام محلية إلى مقتل الطيار وسبعة ركاب.

وكانت الطائرة وهي من طراز بيلاتوس بي.سي-12، أقلعت عند الساعة 13,04 من مطار ليناتي في ميلانو في شمال إيطاليا متّجهة إلى أولبيا في سردينيا (جنوب)، وهي تحطّمت بعد بضعة دقائق على إقلاعها من بلدة سان دوناتو ميلانيزي، الواقعة إلى جنوب شرق عاصمة منطقة لومبارديا، وفق الوكالة الوطنية لسلامة الملاحة الجوية التي فتحت تحقيقا.

وقال شهود إن الطائرة كانت تحترق قبل أن تتحطم، وإنها اصطدمت بمبنى غير مأهول وقيد الترميم. وذكرت صحيفة إل كورييري ديلا سيرا أن قائد الطائرة هو الملياردير الروماني دان بيتريسكو (68 عاما) وبين الركاب خصوصا زوجته البالغة 65 عاما التي تحمل الجنسية الفرنسية أيضا ونجله دان ستيفانو (30 عاما) وطفل.

ودان بيتريسكو هو أحد أغنى أغنياء رومانيا ويحمل الجنسية الألمانية ويملك مجموعة بناء كبيرة ويملك متاجر سوبرماركت ومراكز تجارية.

وروى جوزيبي البالغ 26 عاما والمقيم على مقربة من موقع التحطّم لوكالة الصحافة الإيطالية "سمعت واجهات النوافذ تهتز". وتابع "فتحت النافذة وعلى غرار ما يحصل في الأفلام، رأيت سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد واتصلت بأجهزة الإنقاذ".

ويقع المبنى الذي ضم مكاتب ومرأبا لحافلات النقل على مقربة من محطة مترو الأنفاق في سان دوناتو، التي تربط البلدة بميلانو.

وتفقّد رئيسا بلدية ميلانو بيبي سالا وسان دوناتو أندريا كيكي موقع التحطّم عند حدود نطاق بلديتيهما.

وبيلاتوس بي.سي-12 طائرة ذات محرك واحد يمكن أن تستخدم أيضا لأغراض الشحن أو النقل، علما بأنها تتّسع لتسعة ركاب كحد أقصى.