شاهد: إعصار شاهين وصور مروعة.. انهيارات جبلية وسيول تغمر الشوارع وتأجيل للرحلات الجوية

اقترب إعصار شاهين من سلطنة عمان وصاحبه أمطار غزيرة، ما دفع السلطات لتأجيل الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط وحث السكان على إخلاء المناطق الساحلية.

وذكر بيان مشترك لهيئات الإنذار المبكر، والأرصاد، والطيران المدني أنه تم رصد مركز العاصفة على بعد نحو 60 كيلومترا من مسقط مشيرا إلى أنها مصحوبة برياح وصلت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة على الأقل.

وتستشعر البلاد حاليا تأثير الإعصار الذي من المتوقع أن يصل مركزه إلى اليابسة عصرا وخلال المساء مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة. وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أنه سيجري قطع الكهرباء في منطقة القرم، شرق العاصمة، تفاديا لأي حوادث. ويعيش معظم سكان عمان البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة داخل وحول مسقط.