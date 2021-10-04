شركة الاتحاد للطيران تعتزم توظيف ألف من أفراد طواقم الضيافة الجوية في عشر مدن

قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي يوم الاثنين إنها تعتزم تعيين ما يصل إلى ألف من أفراد طواقم الضيافة الجوية‭‭‭‭ ‬‬‬‬في ظل انتعاش الطلب على السفر مع تخفيف القيود على الحدود الدولية وزيادة العمليات.

وأضافت الناقلة المملوكة لحكومة الإمارة أنها ستنظم فعاليات توظيف في عشر مدن، منها أبوظبي وبيروت وأمستردام وبرشلونة وميلانو، من 11 أكتوبر تشرين الأول حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال جهاد متَى رئيس قسم الأداء والمساندة للطواقم في الاتحاد للطيران في بيان: "كانت الأشهر الثمانية عشر الماضية في غاية الصعوبة، إلا أن أمامنا الكثير مما يمنح التفاؤل والإيجابية مع تخفيف قيود السفر. فقد قمنا بتعزيز عملياتنا التشغيلية لتلبي الزيادة الجديدة في الطلب".