توجيه تهمة التحضير لهجوم "إرهابي" إلى ثلاثة اشخاص في الدنمارك

وجه القضاء الدنماركي الثلاثاء تهمة "الإعداد لهجوم إرهابي" في عام 2019، إلى رجلين يبلغان من العمر 22 و 23 عاماً و إلى امرأة تبلغ 39 عاماً.

وأعلنت وزارة العدل في بيان أن "النيابة تعتقد أن الأشخاص الثلاثة حصلوا على مواد كيميائية ومعدات مختلفة بغرض صنع قنبلة أو أكثر كانوا سيستخدمونها للقيام باعتداء إرهابي في مكان مجهول، في الدنمارك أو خارجها"، دون الكشف عن الأهداف المحتملة.

قُبض على الأشخاص الثلاثة، وهم من كوبنهاغن، واحتجزوا في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقالت المدّعية العامّة ليز-لوت نيلاس "نعتقد أن خططهم باءت بالفشل عندما ألقت الشرطة القبض على الرجلين".

وتواجه المرأة، الملاحقة أيضاً بتهمة تمويل الإرهاب والترويج له، وأحد الرجلين، ولديهما جنسية مزدوجة، خطر تجريدهما من الجنسية الدنماركية في حال تمت إدانتهما.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

في السنوات الأخيرة، أحبطت الاستخبارات الدنماركية العديد من الهجمات الإرهابية، وهي تعتبر أنّ خطر تعرّض البلاد لهجوم إرهابي لا يزال "مرتفعاً"، بعد ستّ سنوات من هجوم مزدوج بدوافع إسلامية استهدف كوبنهاغن وأسفر عن مقتل شخصين.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر، في قضية مماثلة، حكم القضاء الدنماركي بالسجن لمدة 10 سنوات وبالتجريد من الجنسية الدنماركية على رجل يبلغ من العمر 24 عاماً أدين "بالتحضير لهجوم إرهابي".