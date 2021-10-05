صندوق النقد الدولي: النمو العالمي أقل "بقليل" مما كان متوقعا للعام 2021

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الثلاثاء كريستالينا غورغييفا من أن النمو العالمي سيتراجع "قليلا" هذا العام معربة عن قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالميا من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات.

وقالت غورغييفا "نتوقع الآن أن يتباطأ النمو قليلا هذا العام" عما توقعه صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو. ولو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول العام 2022، فإن "البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي" من الأزمة التي سببها وباء كوفيد-19".

وتابعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في كلمة ألقتها في جامعة بوكوني في ميلانو قبل اجتماعات الخريف للمنظمة وللبنك الدولي "نحن نواجه تعافيا عالميا يعوقه الوباء وتأثيره".

وأضافت "نحن غير قادرين على المضي قدما بشكل صحيح، يبدو الأمر كما لو أننا نسير وهناك حجارة في أحذيتنا!".

في تموز/يوليو، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي صعودا إلى 6 في المئة هذا العام. لكنّ ذلك كان قبل أن تنتشر المتحورة دلتا في أنحاء العالم.

وستنشر المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا توقعاتها الاقتصادية العالمية المحدثة في غضون أسبوع خلال افتتاح اجتماعاته السنوية.