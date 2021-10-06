إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار في مدرسة ثانوية في تكساس والشرطة تطارد المشتبه به

فتح رجل النار الأربعاء في مدرسة ثانوية في تكساس ما أدى إلى إصابة أشخاص عدة على ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وكتبت شرطة أرلينغتون في تغريدة "نحن في موقع حادث إطلاق نار في مدرسة تيمبرفيو الثانوية".

وذكر الفرع المحلي لمحطة "ان بي سي" التلفزيونية أن إطلاق النار خلف "عدة" إصابات.

ونشرت شرطة أرلنغتون على حسابها على تويتر صورة المشتبه به تيموثي جورج سيمبكينز البالغ 18 عاما، وطلبت من الناس المساعدة والاتصال على 911، وأضافت الشرطة أن المشتبه به يقود سيارة فضية اللون من نوع دوج.

وقال جيم روس رئيس بلدية أرلينغتون لمحطة "ان بي سي"، "أصيب أربعة على الأقل" تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.