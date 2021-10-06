شاهد: متظاهرون بيئيون يقتحمون عرض أزياء لوي فويتون في باريس

اقتحم نشطاء من حركة تمرد ضد الانقراض منصة عرض دار أزياء لوي فويتون في متحف اللوفر ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس الثلاثاء للتنديد بتأثير صناعة الأزياء على البيئة.
واقتحمت إحدى المتظاهرات المنصة رافعة لافتة تقول: "الإفراط في الاستهلاك = الانقراض"، قبل أن يبعدها رجال الأمن.
شارك 30 شخصاً في الاحتجاج اعتقل اثنان منهم.
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