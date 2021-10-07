شاهد: الأفغان يهرعون نحو مكتب الجوازات بعد أن قررت طالبان إعادة فتحه

تدفق الأفغان بأعداد كبيرة على مكتب جوازات حكومي أعادت فتحه حركة طالبان في الفترة الأخيرة، بعد أن أعلنت انها ستستجيب للطلبات المتأخرة التي وافقت عليها الإدارة الافغانية السابقة.

وينتظر عديد الأفغان استلام جوازات سفرهم، رغبة منهم في مغادرة البلاد بعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها عليها في آب/أغسطس الماضي.

ومن بين المعنيين باستلام جوازات سفرهم يوجد طلبة وعدد آخر تتطلب حالتهم الصحية السفر للعلاج الطبي في الخارج، ويقول المواطن شفيق الله فلاح: "العديد من هؤلاء الناس هم مرضى، وآخرون طلبة، وكثيرون يريدون تجديد جوازاتهم. لقد انتظرنا منذ 15 آب/أغسطس 2021، منذ قدمنا الوثائق ودفعنا أموالنا وقد مر على ذلك شهران. وكما ترى الوضع الآن، نحن ننتظر، ولا نعرف متى سيوزعون علينا جوازاتنا، ولا يوجد من يرشدنا".

أما الموظف في مكتب الجوازات قارئ عبد الله فيقول متحدثا إلى حشد من الناس: "ساتصل بزملائي الآخرين وسوف يأتون إلى هنا لحل مشاكلكم، والحمد لله أنه لدينا موظفين يتعاطون مع مختلف المسائل، فالرجاء ألا تتجمعوا وتتدافعوا هنا".

وقال رئيس مكتب الجوازات علم كل حقاني إنه سيتم تسليم ما بين 5 آلاف و6 آلاف جواز سفر يوميا.