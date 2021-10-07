شاهد: الأفغان يهرعون نحو مكتب الجوازات بعد أن قررت طالبان إعادة فتحه

تدفق الأفغان بأعداد كبيرة على مكتب جوازات حكومي أعادت فتحه حركة طالبان في الفترة الأخيرة، بعد أن أعلنت انها ستستجيب للطلبات المتأخرة التي وافقت عليها الإدارة الافغانية السابقة.
وينتظر عديد الأفغان استلام جوازات سفرهم، رغبة منهم في مغادرة البلاد بعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها عليها في آب/أغسطس الماضي.
ومن بين المعنيين باستلام جوازات سفرهم يوجد طلبة وعدد آخر تتطلب حالتهم الصحية السفر للعلاج الطبي في الخارج، ويقول المواطن شفيق الله فلاح: "العديد من هؤلاء الناس هم مرضى، وآخرون طلبة، وكثيرون يريدون تجديد جوازاتهم. لقد انتظرنا منذ 15 آب/أغسطس 2021، منذ قدمنا الوثائق ودفعنا أموالنا وقد مر على ذلك شهران. وكما ترى الوضع الآن، نحن ننتظر، ولا نعرف متى سيوزعون علينا جوازاتنا، ولا يوجد من يرشدنا".
أما الموظف في مكتب الجوازات قارئ عبد الله فيقول متحدثا إلى حشد من الناس: "ساتصل بزملائي الآخرين وسوف يأتون إلى هنا لحل مشاكلكم، والحمد لله أنه لدينا موظفين يتعاطون مع مختلف المسائل، فالرجاء ألا تتجمعوا وتتدافعوا هنا".
وقال رئيس مكتب الجوازات علم كل حقاني إنه سيتم تسليم ما بين 5 آلاف و6 آلاف جواز سفر يوميا.
No Comment المزيد من
شاهد | حرائق غابات دمرت آلاف الهكتارات في الأرجنتين
شاهد: وصول فريق روسي إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم في مدار الأرض
شاهد: أطنان القمامة تعُم شواطئ مرسيليا غداة عاصفة شديدة اجتاحت المدينة
شاهد: احتجاج ضد "إلزامية" التطعيم ضد كورونا للعاملين في المدارس بنيويورك
شاهد: ثورة جديدة وعنيفة لبركان كومبري فيجا بعد هدوء نسبي لأيام
شاهد: اشتباكات بين مزارعي كوكا بوليفيين والشرطة في لاباز
شاهد: بداية فك الغلاف القماشي الفضي والأزرق من قوس النصر في باريس
شاهد: حركة "تمرد الانقراض" تهدد بشلّ الحركة في مدينة زيوريخ لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبها
شاهد: متظاهرون مؤيدون لاستقلال كتالونيا في الذكرى الرابعة للاستفتاء
شاهد: مسيرة داعمة لحقّ الإجهاض تجوب شوارع واشنطن .."جسدي.. خياري، حقي"
شاهد: فيضانات في عُمان حيث ضرب إعصار شاهين البلاد
شاهد: صور كاميرا حرارية لبركان "كومبر فيخا" وتدفق الحمم البركانية في لابالما الإسبانية
شاهد: سلطات هندوراس تحرق 3313 كيلوغراما من الكوكايين
شاهد: إضاءة برج إيفل باللون الوردي بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي
شاهد: إطلاق سلاحف بلاندينج المهددة بالانقراض واستقبال أخرى في شيكاغو