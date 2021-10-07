غوغل تعتزم استثمار مليار دولار لتعزيز الوصول إلى شبكة الإنترنت في إفريقيا

أعلنت مجموعة غوغل الأربعاء أنها ستستثمر مليار دولار في السنوات الخمس القادمة، لاتاحة الوصول إلى شبكة الانترنت بشكل أسرع وبأسعار معقولة، ولدعم ريادة الأعمال في إفريقيا.

ويطرح الاعتماد على الإنترنت مشكلة في إفريقيا، حيث أقل من ثلث سكان القارة البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة متصلون بإنترنت النطاق العريض، وفق البنك الدولي، غير أن القارة، ومع قرابة نصف عدد السكان دون سن 18 عاما، تمثل سوقا واعدا.

وبحسب غوغل ورئيس ألفابيت، سوندار بيشاي فقد أُحرزت "خطوات كبيرة" في السنوات القليلة الماضية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لجعل "الإنترنت متاحة وبأسعار معقولة ومفيدة لكل إفريقي"، وسيدعم هذا الاستثمار التحول الرقمي عن طريق ضمان تحسين قدرة الشبكة والوصول إليها، حسبما قال في بيان.

وستخصص الأموال، من بين أمور أخرى، لتطوير البنى التحتية ومن بينها الكابل البحري إكويانو، الذي سيربط جنوب إفريقيا وناميبيا ونيجيريا وسانت هيلين بأوروبا.

وقد تعهدت غوغل قبل أربع سنوات بتدريب نحو 10 ملايين إفريقي من الشبان، وشركات صغيرة على المهارات الرقمية. وقال المدير الإداري لغوغل إفريقيا نينيت غاجريا: "أؤمن بشدة أن لا أحد يستطيع حل مشكلات إفريقيا الكبرى، أكثر من المطورين الشبان ومؤسسي الشركات الناشئة في إفريقيا".

وأعلن الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي على صفحته في تويتر أن استثمار غوغل سيمتد على طول خمس سنوات.

ومن العراقيل أمام الوصول إلى الانترنت أيضا أسعار الهواتف الذكية. وقالت غوغل إنها ستدخل في شراكة مع عملاق الاتصالات في كينيا سفاريكوم لإطلاق هواتف أندرويد بأسعار معقولة، لشريحة المستخدمين لأول مرة. وسيتم إطلاق المشروع لاحقا في أنحاء القارة مع شركات اتصالات أخرى، مثل ايرتيل وإم.تي.إن وأورانج وفوداكوم.