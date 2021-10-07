فيديو | سحب عاتية من الدخان تجبر مطار لا بالما على الإغلاق مجدداً

أغلق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية مجدداً صباح الخميس بسبب حمم منبعثة من بركان كومبري فييخا مستمرة منذ أسبوعين ونصف كما أعلنت شركة إدارة المطارات الإسبانية.

وقالت ناطقة باسم الشركة إن "المطار لم يعد يعمل في الوقت الراهن" مضيفة أنه يجب القيام بتنظيف الرماد الذي تجمع على المدرجات قبل التمكن من إعادة فتحه.

وهذا الإغلاق الثاني منذ أن بدأ ثوران البركان في 19 أيلول/سبتمبر ولكنه "لن يستمر طويلاً على الأرجح" بحسب إدارة المطار.

واعتبارا من مساء الأربعاء، حذرت شركة الطيران "بينتر" من أنها ستلغي رحلات.

وقالت الشركة مساء الأربعاء في تغريدة "غداً، 7 تشرين الأول/أكتوبر سيتم إلغاء كل رحلاتنا مع لاس بالماس. هذا التعليق سيستمر إلى حين تحسن الأحوال وإلى أن نتمكن من الطيران مجدداً بأمان".

ثم حذت شركة "كناري فلاي" حذوها مشيرة على تويتر أيضاً إلى أنها تعلق بشكل مؤقت كل رحلاتها من وإلى الجزيرة.

وخطوط الطيران مع الجزيرة التي كانت توقفت في 25 أيلول/سبتمبر بسبب تدهور وضع السلامة، كانت استؤنفت بعيد ذلك.

وبدأ ثوران البركان في 19 أيلول/سبتمبر بدون أن يوقع أي قتلى أو إصابات وأدى إلى إجلاء أكثر من ستة آلأف شخص وتسبب بأضرار بالغة في هذه الجزيرة الصغيرة التي يسكنها زهاء 85 ألف نسمة.

بحسب آخر الأرقام التي قدمها معهد البراكين في الكناري، إن أكثر من ألف مبنى تدمر من جراء الحمم البركانية التي غطت 422 هكتاراً من الجزيرة وقد وصلت إلى البحر أيضاً.