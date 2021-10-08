مجموعة فيسبوك تعلن أن بعض مستخدميها يواجهون صعوبة في الوصول إلى خدماتها

أعلنت مجموعة فيسبوك الجمعة أن بعض مستخدميها يواجهون مشاكل في الوصول إلى خدماتها، بعد أيام فقط من انقطاع كبير فيها.

وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس "ندرك أن بعض الأشخاص والشركات يواجهون مشاكل في الوصول إلى منتجات فيسبوك". وأضاف "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

في السياق، أظهرت بيانات من "داون-ديتكتور" الذي يراقب الإنترنت أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لإنستغرام يوم الجمعة. كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر منصة التراسل التابعة لفيسبوك.

وفي بداية الأسبوع سجل انقطاع واسع النطاق في خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب (الإثنين) شمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.

وقالت الشركة الثلاثاء إن انقطاع خدمتها نجم عن نظام يتحكم في "سعة شبكتها الأساسية العالمية". وأضافت الشركة في مدونة إن أداتها لتدقيق البرامج تعرضت لخلل منعها أن توقف الأمر الذي سبب الانقطاع.