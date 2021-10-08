شاهد | فيضانات وسيول تخلف أضراراً كبيرة شرق اليمن

اجتاحت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة مدينة المكلا في إقليم حضرموت، كأثر غير مباشر لإعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان المجاورة في اليومين الأخيرين.

واستيقظت مدينة المكلا الواقعة في شرق اليمن على دمار صباح الخميس، سببتها سيول وفياضانات. وقال مواطن إن محافظة حضرموت لم تكن مستعدة، ولم يتلق سكانها أي تحذير.

وغمرت الأمطار الغزيرة شوارع المدينة، وجرفت السيارات، وتسببت في تعطل عدة طرق وخطوط للكهرباء.

اعصار "شاهين" المداري

ضرب إعصار شاهين عدة مناطق من سلطنة عمان يوم الاثنين مسفرا عن مقتل 13 شخصاً على الأقل بينما أشارت مصادر إيرانية إلى فقدان عدد من الصيادين.

وقالت السلطات في سلطنة عمان إنها عثرت على جثة رجل كان قد اختفى عندما جرفته مياه الفيضانات عندما كان داخل سيارته. وكانت وسائل الإعلام قد أشارت يوم الأحد إلى غرق طفل ومقتل مقيمين أجنبيين في انهيار أرضي عند وصول العاصفة إلى اليابسة.

وعند اجتياح عين الإعصار اليابسة كان مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين 120 و150 كيلومترا في الساعة .