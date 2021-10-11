التحالف يعلن مقتل 156 مقاتلا من المتمردين الحوثيين جنوب مأرب

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الإثنين مقتل أكثر من 156 مقاتلا من المتمردين الحوثيين إثر عمليات استهداف جوية في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب شمال اليمن.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "عمليات الاستهداف شملت تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156 عنصراً إرهابياً".

وصعّد الحوثيون منذ شباط/فبراير الماضي عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب الاستراتيجية، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين. ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام.

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3.3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مراراً أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.