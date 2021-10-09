فرنسا تطالب بـ"معاهدة حول قضايا الهجرة" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان السبت بالتفاوض على "معاهدة حول قضايا الهجرة" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال زيارته إلى لون بلاج، على ضفاف بحر الشمال.

وقال "ينبغي التفاوض حول معاهدة بيننا بشأن قضايا الهجرة، لأن السيد (ميشال) بارنييه لم يفعل ذلك عندما تفاوض على بريكست".

وتعهد بأن تعمل فرنسا على هذا المشروع عند توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر اعتبارا من كانون الثاني/يناير.

كما دعا الوزير الفرنسي الحكومة البريطانية إلى "الوفاء بوعدها" بتمويل مكافحة الهجرة غير القانونية على السواحل الفرنسية.

ولطالما شكلت قضية عبور المهاجرين مصدر توتر بين البلدين، وتبلورت مؤخراً مع القضايا المالية.

وقال دارمانان "إن الحكومة (البريطانية) لم تسدد لنا بعد ما وعدتنا به" مضيفاً "ندعو البريطانيين إلى الوفاء بوعدهم بالتمويل لأننا نحرس الحدود من أجلهم".

تعهدت المملكة المتحدة في نهاية تموز/يوليو بدفع مبلغ 62,7 مليون يورو في 2021-2022 لتمويل تعزيز انتشار قوى أمنية فرنسية على السواحل.

وهددت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في مطلع أيلول/سبتمبر بعدم دفع هذا المبلغ، بحسب صحف بريطانية، أمام تدفق قياسي للمهاجرين عبر قناة المانش بشكل غير قانوني.

أكد دارمانان أن "فرنسا تحرس الحدود لأصدقائنا البريطانيين منذ أكثر من 20 عاماً".

وأشار إلى أنه "تم توظيف عدد أكبر من الحراس" و "شراء وسائل تقنية لحراسة هذه الحدود".

وأكد "نجحنا إلى حد كبير في الحد من ضغط الهجرة".