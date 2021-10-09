شاهد: المزارعون يكافحون بركان لا بالما للحفاظ على ما تبقى من حقول الموز

استمرت ثورة بركان جزيرة لا بالما الإسبانية، ما أدى إلى إطلاق حمم بركانية في الهواء. وتسببت الحمم في تشكل نهر برتقالي متوهج تدفق أسفل منحدر البركان تحت سماء الليل.

ودمر النشاط البركاني نحو ألف منزل في لا بالما بالكامل وتضرر ما يقرب من 100 منزل آخر.

يكافح مزارعون للحفاظ على مزارع الموز الباقية بعد أن دمرت تدفقات الحمم البركانية الطرق وأنابيب المياه.

بدأت ثورة البركان يوم 19 سبتمبر/ أيلول وأرغمت السلطات على إجلاء أكثر من 6000 من سكان الجزيرة الواقعة في أرخبيل جزر الكناري قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.