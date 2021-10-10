إيران تعلن امتلاك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مساء السبت أن طهران تملك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة. وقال إسلامي للتلفزيون الإيراني الرسمي "لقد تجاوزنا الـ 120 كيلوغراما"، مضيفا "لدينا أكثر من هذا الرقم". وتابع "شعبنا يعلم جيدا أنه كان عليهم (القوى الغربية) تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20 بالمئة لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك". وأشار إلى أنه "اذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي اننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران".

وفي أيلول/سبتمبر ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب اتفاق 2015 مع القوى الكبرى.

وتقدر الوكالة امتلاك إيران 84,3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، مقابل 62,8 كيلوغراما وفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيار/مايو الماضي.

وبموجب الاتفاق لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3,67 بالمئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90 بالمئة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وكانت الصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في حال قلصت طهران برنامجها النووي. لكن بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وفرضه عقوبات جديدة على إيران، تخلت الأخيرة تدريجيا عن التزاماتها.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجمعة عن تفاؤل بلاده بأن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ستؤتي ثمارها، شريطة أن تستأنف الولايات المتحدة التزاماتها بالكامل.