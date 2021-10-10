انتخابات العراق | النتائج ستصدر قريباً والكشف عن نسبة المشاركة في وقت لاحق من مساء الأحد

18:25

مفوضية الانتخابات: النتائج ستصدر قريباً ونسبة المشاركة أيضاً

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن النتائج سيعلن عنها في الساعات المقبلة (خلال الساعات الـ24 المقبلة) ولكنها لم تكشف عن نسبة المشاركة، معلنة أنها ستنشر تقريراً مكتوباً خلال "ساعتين تقريباً" لتوضيح هذه المسألة.

وفي مؤتمر صحافي موجز، قالت اللجنة إن إنجاز الانتخابات كان "صعباً" وتطلب العمل من أجل تحضيرها نحو سنتين. وبخصوص بعض المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، ذكر المتحدث باسم اللجنة أنه يحق لأي مواطن رفع شكوى طلباً النظر في هذه المسألة.