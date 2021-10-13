موانئ دبي العالمية: ما من نهاية قريبة لنقص حاويات الشحن وازدحام الموانئ

قال رئيس موانئ دبي العالمية يوم الأربعاء إنه ما من نهاية تلوح في الأفق لنقص حاويات الشحن وازدحام الموانئ والارتفاع الشديد لأسعار الشحن مما يؤثر على التجارة العالمية.

ونتجت الاختناقات بسبب فرض قيود جائحة فيروس كورونا والتعافي السريع غير المتوقع للطلب مع انتعاش الاقتصادات من الوباء.

وقال سلطان أحمد بن سليم خلال مؤتمر في إطار معرض إكسبو 2020 في دبي "هذه هي التعقيدات. لا أحد يعرف كم من الوقت ستستغرق. وأعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا."، ممتنعا عن التكهن بموعد انتهاء الاضطرابات.

وأضاف "المشكلة معقدة لأن لديك شحنات متراكمة".

وموانئ دبي العالمية المملوكة للدولة واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم فهي تدير أكثر من 90 منشأة في ستة بلدان.

وقال رئيس الشركة إن قوة العمل في موانئ دبي العالمية ستزيد من 56 ألفا اليوم إلى قرابة 100 ألف خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.