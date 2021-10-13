شاهد: حريق يلتهم أجزاء من القاعة التي كان من المقرر أن تحتضن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة

عشية انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في المنتجع السياحي "الجونة" بمدينة الغردقة، اندلع حريق داخل القاعة التي كان من المقرر أن تحتضن حفل الإفتتاح الرسمي. ةقالت مراسلة يورونيوز في الجونة إن سيارات الإطفاء وفرق الإغاثد سارعت إلى مكان الحادث لمكافحة الحريق ومحاولة السيطرة عليه سريعا.

وقالت علا الشافعي من منظمي المهرجان لوكالة فرانس برس "أنا أقف أمام المشهد .. تمت السيطرة على الحريق". وأضافت "المؤتمر الصحفي اليوم (الاربعاء) سيعقد كما هو مقرر"، لتوضيح مزبد من التفاصيل حول انعقاد المهرجان.

وقال مسؤول من هيئة الحماية المدنية بالبحر الأحمر لفرانس برس إن الهيئة "تلقت بلاغا بنشوب حريق في إحدى القاعات الخاصة (بالمهرجان) وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وجرت السيطرة على الحريق".

وقالت الشافعي "لانزال في حالة صدمة ولكن لحسن الحظ نحن بخير .. بعض المسعفين قالوا إنه كانت هناك حالات اختناق قليلة ولكن لا ضحايا".

وفي بيان لادارة المهرجان، أكدت فيه أن "الدورة في موعدها".

وأوضح البيان أنه يشتبه في حدوث ماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق "بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وأدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان"

ومن المقرر انطلاق دورة مهرجان الجونة السينمائي الخامسة بين 14 و22 من الشهر الجاري.

كان من المقرر، انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين المصريين والعالميين، من بينهم الممثلة المصرية يسرا وليلى علوي وسمية الخشاب وإلهام شاهين وهالة صدقي وطارق لطفي ومني زكي وغيرهم.

وعلق مؤسس المهرجان رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس بتغريدة قال فيها "مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم و سيتم افتتاح المهرجان في موعده !"

مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم و سيتم افتتاح المهرجان في موعده ! pic.twitter.com/n1TnVFNtd2 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 13, 2021

انطلق المهرجان الذي أسسه رجل الأعمال والملياردير المصري الشهير نجيب ساويرس في نسخته الأولى عام 2017 بحضور أكثر من ثمانين نجمًا سينمائيًا عربيًا وأجنبيًا.

وفي هذه النسخة، يعرض المهرجان نحو 80 فيلما، من أهم و أحدث الإنتاجات العربية والدولية وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، حسب ما قال رئيس المهرجان انتشال التميمي على الموقع الرسمي للمهرجان.