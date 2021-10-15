شاهد | النيران تلتهم مبنى سكنياً في جنوب تايوان ومقتل 46 شخصاً

قالت السلطات إن حريقاً اندلع في مبنى وخرج عن السيطرة لساعات في ساعة مبكرة من صباح الخميس في مدينة رئيسية بجنوب تايوان، أسفر عن مقتل 46 شخصًا وإصابة 41 آخرين على الأقل.
تصاعدت ألسنة اللهب والدخان خلال الليل من الطوابق السفلية للمبنى المكون من 13 طابقاً بينما حاول رجال الإطفاء إخماد النيران من الشارع والمنصات الجوية في مدينة كاوشيونغ.
وصف بيان صادر عن إدارة الإطفاء الحريق، الذي بدأ قرابة الثالثة صباحاً، بأنه "شرس للغاية" وقال إن عدة طوابق دمرت. واستغرق الأمر من رجال الإطفاء حتى الساعة السابعة صباحاً لإخماد النيران.
يبدو أن العديد من الطوابق العليا لم تتضرر بشكل مباشر. مع ذلك، كان الدخان كثيفًا بما يكفي لقتل وإصابة العشرات الذين يعيشون فوق النار.
قال سكان الحي إن المبنى المكون من 13 طابقاً كان موطناً للعديد من الفقراء وكبار السن والمعاقين ولم يتضح عدد الوحدات التي تم شغلها من بين 120 وحدة.
ذكرت صحيفة يونايتد ديلي نيوز، إحدى الصحف الكبرى، أنه تم تركيب طفايات حريق الشهر الماضي، لكن ثلاثة فقط لكل طابق لأن السكان لم يكن بمقدورهم شراء المزيد.
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