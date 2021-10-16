موظفة تزعم أنها فُصلت لمكافحتها التحرش والتمييز بشركة آبل

قالت موظفة في شركة آبل إن الشركة فصلتها بعد أن قادت حركة بين زملائها لإعلان حالات ما وصفوه بالتحرشات والتمييز في الشركة يوم الخميس.

وقالت جانيك باريش مديرة برامج آبل إن الشركة أبلغتها يوم الخميس أنه تم فصلها لحذفها مواد على أجهزة الشركة بينما كانت قيد التحقيق بشأن تسريب ما دار خلال اجتماع بشأن نشاط الشركة لوسائل الإعلام. وقالت لرويترز إنها تنفي هذا التسريب.

وقالت باريش لرويترز إنها حذفت تطبيقات تتضمن تفاصيل عن مواردها المالية ومعلومات شخصية أخرى قبل تسليم أجهزتها لشركة أبل كجزء من التحقيق.

وأضافت أنها تعتقد أنها فُصلت بسبب نشاطها في مكان العمل.

وقالت "بالنسبة لي، يبدو أن هذا انتقام واضح لحقيقة أنني كنت أتحدث علنا عن الانتهاكات التي تحدث في شركتي، والمساواة في الأجور، وبشكل عام، عن ظروف العمل لدينا".

وقالت شركة آبل يوم الجمعة إنها لا تناقش أمورا محددة تخص الموظفين.

وشهدت شركة آبل في الآونة الأخيرة أمثلة أخرى على استياء الموظفين. وفي الشهر الماضي قال موظفان بشركة آبل لرويترز إنهما قدما اتهامات ضد الشركة للمجلس الوطني لعلاقات العمل. واتهم الموظفان شركة أبل بالانتقام ووقف مناقشة الأجور بين الموظفين ، من بين اتهامات أخرى.