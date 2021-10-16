استخراج هاتف من معدة مريض مصري بعد ستة أشهر على ابتلاعه

تمكن الأطباء في مستشفى مدينة أسوان في جنوب مصر من استخراج هاتف محمول من داخل معدة أحد المرضى.

وكان المستشفى الجامعي قد استقبل المريض الذي شكى من آلام شديدة في البطن دون أن يوضح الكشف المبدئي عليه سبب حالة الإعياء تلك.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيان صحفي نشره مدير المستشفى الدكتور أشرف معبد أن الأشعة والفحوصات الأكثر دقة أظهرت وجود التهابات شديدة في معدة المريض.

وأضاف البيان أنه فور ظهور نتائج الأشعة، قرر الطاقم الطبي إخضاع المريض للجراحة الفورية التي تم خلالها استخراج الجسم الغريب من معدته.

وتمكن الأطباء بعد ذلك من تأكيد أن الجسم هو هاتف محمول، وتعجبوا من عدم إفصاح المريض لهم بحقيقة ابتلاعه للهاتف منذ ستة أشهر.