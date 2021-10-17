رالي إسبانيا: نوفيل يفوز بالسباق ويؤجل تتويج أوجييه

اختطف سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل الفوز بسباق رالي إسبانيا في كاتالونيا الأحد، متقدماً على كل من سائق تويوتا الويلزي إلفين إيفانز والإسباني داني سوردو سائق هيونداي والفرنسي سيباستيان أوجييه سائق تويوتا الذي بقي متصدراً لبطولة العالم قبل المرحلة الأخيرة المقررة في إيطاليا.

وبفوز نوفيل بسباق إسبانيا تأجل تتويج أوجييه، الذي حل رابعاً، بلقب ثامن في بطولة العالم للراليات.

وفاز سوردو بكل المراحل الأربع الأحد، لكن تقدم نوفيل ليلاً كان كافياً ليتمكن من إنهاء السباق متقدماً بفارق 24.1 ثانية على إيفانز.

وحل سوردو ثالثاً متقدماً على أوجييه، الذي لا يزال يتصدر الترتيب العام بفارق 17 نقطة عن إيفانز، مع اقتراب موعد رالي مونزا الإيطالي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

* ترتيب الخمسة الأوائل

1. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 2:34:11.8 ساعة

2. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 24.1 ثانية

3. الإسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 35.3 ث

4. الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بفارق 42.1 ث

5. الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) بفارق 1:31.8 دقيقة

* ترتيب بطولة العالم للسائقين

1- الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) 204 نقاط

2- الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) 187

3- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 159

4- الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) 140

5- الاستوني أوت تاناك (هيونداي) 128

* ترتيب بطولة العالم للصانعين:

1- تويوتا 474 نقطة

2- هيونداي 427

3- أم-سبورت فورد 187