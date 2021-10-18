جائزة باريس الكبرى للجودو تختتم بالذهب لليابان وإسرائيل وروسيا

بنفس القوة والعزيمة دخل الرياضيون اليوم الثاني من منافسات غراد سلام للجودو الجارية في باريس وسط جمهور متحمس. كان اليوم مناسبة لعائلة الجودو للاحتفال بالنسخة الخمسين من بطولة باريس التاريخية خلال حفل أقامه الاتحاد الدولي للجودو والاتحاد الوطني الفرنسي لأصدقاء الجودو من جميع أنحاء العالم تكريمًا لإرث هذه المسابقة.

أما على البساط فقد بدأ اليوم الأخير بقوة مع الياباني ساساكي تاسيكي في فئة الأقل من 81 كيلوغراما. ساساكي كان رجل اليوم، بعد أن سجل ضربتين وازا أريس بسرعة البرق ضد النجم الجورجي جريجالاشفيلي.

ساساكي تسلم ميداليته الذهبية من طرف مصطفى براف، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا.

ومباشرة بعد التتويج قال سلسكي "لم أتقابل مع جريجالاشفيلي من قبل لكن كنت أعلم أنه لاعب جودو ديناميكي. لم أخطط لاستراتيجية محددة، فقط قمت بما أحتاج وتحليت بالصبر. أعتقد أنني سأواجهه مرة أخرى قريبًا ".

في فئة الأقل من 78 كيلوغراما سيدات، توجت الروسية ألكساندرا بابينتسيفا بعد أن هيمنت على الأداء. وبضربة كوستو سوتو، سيطرت بابينتسيفا بشكل كامل على منافستها اليابانية في النهائي لتتوج بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت بابينتسيفا بعد استلامها الميدالية من قبل دنيا كواش، المدير العامة لمنظمة "قادة من أجل السلام":

"أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، فهذه أول ميدالية ذهبية لي في دورة الجودو العالمية. وأنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من الوصول إلى النهائي والفوز به".

في فئة الأقل من 90 كيلوغراما، كان الذهب من نصيب الياباني ناجازاوا كينتا بعد أن سجل في الثواني الأخيرة وازاي. وتسلم كينتا ميداليته من طرف أندري كريوكوف، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية لكازاخستان.

في وزن أقل من 70 كيلوغراما سيدات، فازت اليابانية نيزوي ساكي بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة العالم الكرواتية باربرا ماتيتش.

أما في وزن الأقل من 100 كيلوغراما فقد صعد أرمان أداميان الروسي منصة التتويج مرة أخرى بعد تغلبه على الروماني غونزاليس في نهائي شيق.

في وزن الأقل من 78 كيلوغراما، تخطت الإسرائيلية راز هيرشكو الصعاب وحققت الفوز على منافستها الفرنسية لتحصد ثاني ميدالية ذهبية لبلادها.

وفي الفئة الأخيرة من المنافسات الأكثر من 100 كيلوغراما، تمكن الروسي إينال تاسوييف من التفوق على المرشح المفضل الفرنسي سيريل ماري الذي لعب على أرضه.

ولإسدال الستار على المنافسة الفرنسية ولإرضاء الجمهور، حضر الرياضي ألكسي ماتيو الجولة الرائعة واختتمها على طريقته.