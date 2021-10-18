شركة فيسبوك تعتزم توظيف 10 آلاف شخص في الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة فيسبوك عن عزمها توظيف 10 آلاف عامل جديد في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة للعمل على منصة حوسبة جديدة.

وقالت الشركة في منشور يوم الأحد إن الموظفين المتفوقين سيساعدون في بناء ميتافيرس أو "metaverse"، وهو عبارة عن عالم رقمي يجعل الواقع الافتراضي جزءا من حياة الأفراد.

تم تطوير هذا المفهوم عام 1992 من قبل نيل ستيفنسون في رواية الخيال العلمي "سنو كراش"، وهو كتاب لرواد الأعمال في سيليكون فالي، وأصبح اليوم مصطلح "ميتافيرس" إحدى أكثر الكلمات تداولا في عالم التكنولوجيا وألعاب الفيديو.

وأشارت عملاقة التكنولوجيا إلى أن هذا التفاعل عبر الإنترنت سيكون "أقرب بكثير إلى التفاعل شخصيا" وله القدرة على المساعدة في "الوصول إلى فرص إبداعية واجتماعية واقتصادية جديدة، وسيكون الأوروبيون أول من يقومون بتشكيلها".

وتضيف: "هذا الاستثمار هو تصويت على الثقة في قوة صناعة التكنولوجيا الأوروبية وإمكانات المواهب التقنية الأوروبية."