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المملكة العربية السعودية

الخارجية السعودية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

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بقلم:  يورونيوز
العلمان اللبناني والسعودي
العلمان اللبناني والسعودي   -   حقوق النشر  أ ف ب
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قالت وزارة الخارجية السعودية الأحد إنها تدعو مواطنينها لعدم السفر إلى لبنان "نظرا للأحداث الأمنية الراهنة" هناك. وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته على حسابها في تويتر " نظراً للظروف الراهنة في لبنان ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان، كما ندعو الجميع إلى عدم التردد في التواصل معنا عبر الأرقام الموضحة في البيان"

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وكان سبعة من الشيعة لقوا حتفهم يوم الخميس عندما كان حشد يتجه للتظاهر احتجاجا على قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهي الاحتجاجات التي دعا لها حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل.

المصادر الإضافية • رويترز