صحيفة "بيلد" الألمانية تقيل رئيس التحرير بعد تقرير عن "علاقة شخصية"

أنهت شركة "أكسل سبرينغر" الإعلامية العملاقة، مهام رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية التي تملكها بعد تقرير يتهم رئيس التحرير المقال جوليان ريتشيلت بـ"المحاباة" و ترقية موظفة "قليلة الخبرة" إلى منصب مرموق، كان على علاقة شخصية بها.

وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، مزاعم بأن جوليان ريتشيلت " تصرف بشكل غير لائق مع موظفات" في مكان العمل. وذكر بيان عن المجموعة الإعلامية المالكة لـصحيفة "بيلد" والتي تملك بوليتيكو أيضاً أنه "تم إعفاء جوليان ريتشيلت، رئيس التحرير، من منصبه بأثر فوري".

وقال البيان إن رايشيلت "فشل في الحفاظ على احترام حدود واضحة تفصل بين الأمور الخاصة و الجوانب المهنية" مؤكداً أن رئيس التحرير كان "غير صادق" في ما أدلى به للمجلس التنفيذي للشركة من أقوال في هذا الصدد.

وذكرت نيويورك تايمز، أن جوليان ريتشيلت قال للموظفة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016: "إذا اكتشفوا أنني على علاقة مع متدربة، فسوف أفقد وظيفتي" ، حسبما ورد عن شهادة الموظفة أمام المحققين التابعين لشركة محاماة كلفتها "أكسل سبرينغر" لإجراء تحريات داخلية في سلوك رايكلت.

جوليان ريتشيلت، نفى ما نسب إليه من" إساءة استخدام سلطته" ويخلفه حاليا في المنصب على رأس صحيفة بيلد يوهانس بوي، رئيس تحرير صحيفة Welt Am Sonntag، وهي صحيفة أخرى تملكها مجموعة أكسل سبرينغر.