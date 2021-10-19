شاهد | غواص إسرائيلي يكتشف سيفاً عمره نحو 900 عام يعود للحقبة الصليبية

قالت هيئة الآثار الإسرائيلية إن غواصاً اكتشف سيفاً عمره نحو 900 عام يعود إلى حقبة الحروب الصليبية في قاع البحر المتوسط.

ورغم أن السيف البالغ طوله متراً كان مغطى بالطحالب وغيرها من الكائنات البحرية، تمكن الغواص شلومي كاتزين من رصده بعد أن تسببت التيارات المائية في قاع البحر على ما يبدو في إزاحة الرمال عن مقبضه.

وقال كوبي شارفيت مدير وحدة الآثار البحرية إن الغواص اكتشف السيف الأثري أمس الإثنين في خليج قريب من مدينة حيفا الساحلية كان يأوي إليه البحارة. وأضاف "اجتذب الموقع سفنا تجارية على مر العصور مما يجعله غنيا بالآثار".

كما وجد كاتزين مراسي حجرية وشظايا فخار تعود لمئات السنين، لكن لا شيء أكثر إثارة للإعجاب من السيف، الذي وصفه شارفيت بأنه "نادر للغاية".

وسوف يُعرض السيف بعد الانتهاء من تنظيفه وترميمه.

وفي حديث مع صحيفة "نيويورك تايمز" يقول جوناثان فيليبس، أستاذ تاريخ الحروب الصليبية في جامعة لندن إن المسلمين هزموا الصلبيين في الحملة الصليبية الثانية، في دمشق.

وبدأ الملك الفرنسي فيليب الثاني أغسطس والملك ريتشارد الأول (المعروف أيضاً باسم ريتشارد قلب الأسد في إنجلترا) والإمبراطور الروماني المقدس فريدرش الأول (المعروف أيضاً باسم فريدرش الأول بربروسا) حملة ثالثة استعادة القدس.

وفي العام 1187 حكم صلاح الدين منطقة تغطي مصر الحديثة وسوريا والعراق.

ويقول الخبراء إن صنع السيف كان مكلفاً في ذلك الوقت وكان يُنظر إليه على أنه رمز للمكانة.