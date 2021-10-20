اكتشاف أول إصابة بمتحور لفيروس كورونا متفرع عن سلالة "دلتا" في إسرائيل

رصدت إسرائيل على أراضيها أول إصابة بمتحور للفيروس المسبب لكوفيد-19 متفرع عن المتحورة دلتا وتنتشر بالفعل في عدة دول أوروبية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

وذكرت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء "تم رصد المتحور 'آيه واي فور بوينت تو' (AY4.2)، المسجل في عدة دول أوروبية، في إسرائيل".

ظهر المتحور الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً قادم من أوروبا. وتم التعرف عليه في مطار بن غوريون في تل أبيب ووضع في الحجر الصحي، بحسب المصدر نفسه مؤكداً عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين.

ويثير ظهور هذا المتحور الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي يسببها المتحور دلتا، المخاوف من إمكانية تفشي أكبر.

ويرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو أن هذا المتحور الجديد لا يزال نادراً ولا يبدو أنه تشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الأخرى.

يأتي رصد المتحور الفرعي فيما تنوي الدولة العبرية رفع بعض التدابير الصحية السارية، لا سيما المتعلقة بالسياحة.

وكانت إسرئيل قد شرعت أواخر كانون الأول/ ديسمبر في حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحور دلتا الشديد العدوى، حاولت الحكومة الرد عليه عبر إطلاق حملة تلقيح بجرعة ثالثة ضد كوفيد-19.

تلقى أكثر من 60% من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة جرعتين من اللقاح وأكثر من ثلثهم تلقوا ثلاث جرعات.