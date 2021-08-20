إسرائيل تبدأ إعطاء جرعات معززة للقاح كوفيد لمن هم فوق الأربعين

أعلن وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هوروفيتس الخميس أنه سيكون بإمكان الإسرائيليين البالغين 40 عاما وما فوق الحصول على جرعات معززة للقاحات كوفيد اعتبارا من نهاية الأسبوع، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الزيادة في عدد الإصابات.

إسرائيل من أوائل الدول التي أطلقت حملة تطعيم منتصف كانون الأول/ديسمبر بعد إبرام اتفاق مع شركة فايزر لشراء ملايين الجرعات من اللقاح الذي طورته مقابل مشاركة البيانات حول فعاليته مع الشركة.

وتمت الإشادة بحملة التطعيم باعتبار أن نجاحها ساعد بشكل كبير في الحد من الإصابات في البلد الذي يبلغ عدد سكانه تسعة ملايين نسمة.

لكن الإصابات أخذت في الارتفاع مجددا بعد انتشار المتحورة دلتا بين غير الملقحين وتراجع المناعة لدى الآخرين.

وفي محاولة لاحتواء هذا الانتشار، بدأت السلطات الأسبوع الماضي بإعطاء جرعات معززة لمن هم في سن الخمسين وما فوق، بعد حملة سابقة استهدفت من هم فوق الستين أواخر الشهر الماضي.

وهوروفيتس الذي تلقى جرعة ثالثة الخميس غرّد قائلا إن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما وما فوق سيتمكنون من الحصول على جرعة معززة اعتبار من الأحد.

وكتب "لدينا لقاحات للجميع، والآن يمكن لمن هم في سن الأربعين عاما وما فوق الحصول على جرعة ثالثة"، مضيفا "اللقاح فعال، دعونا نوقف الدلتا".

وسجلت إسرائيل أكثر من 970 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 6,700 وفاة.

وتلقى أكثر من 5,4 مليون شخص جرعتين من اللقاح، في حين تلقى 1,2 مليون جرعة ثالثة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت إلى وقف إعطاء الجرعات المعززة للقاح كوفيد لتخفيف عدم المساواة في توزيع الجرعات بين الدول الغنية والفقيرة.