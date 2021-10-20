المغرب يعلق رحلات الطيران مع ثلاث دول أوروبية

قالت الخطوط الملكية المغربية الأربعاء إن السلطات ستعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا وهولندا بسبب مخاوف متعلقة بجائحة كوفيد-19 بدءا من 21 أكتوبر- تشرين الأول. وذكرت الشركة الجوية على حسابها في تويتر أنه "تبعا لقرار السلطات المختصة، وبسبب تطور الحالة الوبائية، تم تعليق الرحلات الجوية من / إلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة ابتداء من اليوم 20 أكتوبر على الساعة 11:59 مساءً".

من جهتها، أعلنت المديرة العامة لشركة "طيران العربية" في المغرب ليلى مشبال، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات بين المملكة و3 دول أوروبية هي ألمانيا وهولندا وبريطانيا.

وكتبت مشبال على حسابها على تويتر "بعد قرار السلطات، سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة اعتبارًا من الأربعاء 20 أكتوبر الساعة 11:59 مساءا، حتى إشعار آخر".

وأعلن المغرب في الآونة الأخيرة أنه سيشترط الحصول على شهادة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة والانتقال بين المدن بعدما تم تطعيم معظم سكان البلاد البالغين.

وحتى الآن تلقى 21 مليونا من السكان البالغ عددهم 36 مليونا جرعتي اللقاح، وبدأ المغرب برنامجا لتلقي جرعة ثالثة. وأعلنت السلطات المغربية الثلاثاء تسجيل تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 5 وفيات ليصل العدد إلى 14566 منذ بدء الجائحة.