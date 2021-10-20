بوتين لن يحضر المؤتمر الدولي حول المناخ "كوب 26"

أعلن الكرملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوجه الى غلاسكو لحضور المؤتمر الدولي حول المناخ "كوب 26" مؤكداً في الوقت نفسه ان ملف المناخ يبقى "أولوية" بالنسبة لروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "للأسف، لن يتوجه بوتين أيضاً إلى غلاسكو" بعد إعلانه الثلاثاء ان الرئيس الروسي لن يحضر قمة مجموعة العشرين في إيطاليا.

وأكد بيسكوف أن "الإشكالية (التغير المناخي) المطروحة على جدول الأعمال في غلاسغو هي إحدى أبرز أولويات سياستنا الخارجية" مضيفا أن روسيا ستكون ممثلة في كوب-26 لكن بدون إعطاء توضيحات أخرى.

وكان بوتين قد أعلن في منتصف تشرين الأول/ اكتوبر أن روسيا، إحدى الدول الأكثر تلويثاً في العالم، تريد الوصول إلى حيادية الكربون بحلول العام 2060.

وكانت صحيفة كوميرسانت قد كشفت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر أن الحكومة الروسية تعد استراتيجية بيئية جديدة مع إجراءات أكثر تشدداً لخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري.

بحسب هذه الخطة، تهدف موسكو إلى خفض انبعاثاتها بنحو 80% بحلول العام 2050 لا سيما عبر التخلي تدريجياً عن الفحم كمصدر للكهرباء واستبداله أكثر بالطاقة النووية بين مصادر أخرى.

مواضيع البيئة لم تدخل إلا بشكل متأخر في الخطاب الرسمي في روسيا، إحدى أبرز منتجي المحروقات في العالم.

لطالما قلل بوتين من أهمية دور البشر في التغير المناخي لكنه أبدى التزاماً أكبر حول الموضوع في الآونة الأخيرة لا سيما بفعل تزايد الكوارث الطبيعية مثل الحرائق الكبرى في بلاده.