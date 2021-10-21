"بلوكشين" متعددة الاستخدامات وتتجاوز العملات المشفرة

عندما تفكر في "البلوكشين" أو سلاسل الكتل، قد يتبادر إلى أذهانكم "البتكوين" أو "الكريبتوس". لكن في الواقع، تكنولوجيا "بلوكشين" متعددة الاستخدامات للغاية ولديها إمكانات تتجاوز بكثير العملات المشفرة.

أصبحت "البلوكشين" شائعة خلال السنوات القليلة الماضية لأنها تسمح لنا بتأمين جميع أنواع البيانات في شبكة لامركزية لا يمكن تغييرها، وكذا التحقق منها.

وتعود جذور الفكرة إلى العام 1991، عندما اقترح عالمان كمبيوتر، هما ستيوارت هابر وسكوت ستورنيتا، نظاما لحماية الطوابع الزمنية على المستندات من التداخل معها.

ثم بنى ساتوشي ناكاموتو، مخترع البتكوين المجهول، على هذا النظام وأشار إلى العالمين في ورقة البتكوين البيضاء الخاصة به. ونجح في العام 2009 في نشر أول "بلوكشين"

ما هو البلوكشين؟

ببساطة "البلوكشين" هي عبارة عن قاعدة بيانات في شكل دفتر أستاذ موزع يستخدم التشفير لتأمين أي نوع من المعلومات. يأخذ دفتر الأستاذ هذا شكل سلسلة من السجلات أو "الكتل" التي تمت إضافتها إلى الكتلة السابقة في السلسلة، ومن هنا جاء اسم "بلوكشين".

تحتوي كل كتلة على طابع زمني وبيانات وتجزئة. هذا معرف فريد لجميع محتويات الكتلة، نوعا ما يشبه بصمة الإصبع الرقمية. وعموما فإنه بمجرد تسجيل البيانات والتحقق منها في كتلة ما، لا يمكن تغييرها. بدلا من ذلك، إذا كان لا بد من إجراء تغيير، يتم تسجيل ذلك والتحقق منه في كتلة جديدة تتم إضافتها بعد ذلك إلى السلسلة.

تعزز كل كتلة جديدة التحقق من الكتلة السابقة وبالتالي التحقق من "البلوكشين" بالكامل. وتحتوي الكتلة أيضا على تجزئة الكتلة السابقة في السلسلة. هذه هي العمود الفقري لـ "البوكشين" العامة.

ما هي التجزئة؟

إنها ببساطة الطريقة التي يمكن أن يتوصل بها جميع المشاركين في شبكة عامة لامركزية إلى توافق في الآراء حول كيفية التحقق من كتلة، ثم إضافتها إلى السلسلة.

ووظيفة تجزئة التشفير هي في الأساس خوارزمية رياضية تعين البيانات ذات الطول الإعتباطي إلى مخرجات بطول ثابت، لذلك، إذا كنت تريد تمثيل، على سبيل المثال، قائمة بأسماء ذات طول مختلف، فإن دالة التجزئة ستخرج كل اسم من هذه الأسماء، والبيانات في سلسلة فريدة من الأرقام ذات الطول الثابت، تُعرف سلسلة الأرقام هذه باسم التجزئة.

ستعيد وظيفة التجزئة نفس التجزئة بغض النظر عن عدد المرات التي تقوم فيها بإدخال نفس البيانات. وإذا قمت بتغيير البيانات المدخلة بشكل طفيف، فسوف تتغير التجزئة تماما.

تُعتبر التجزئة وظيفة تعمل في اتجاه واحد فقط. هذا لأنه من غير المجدي للغاية، ولكن ليس من المستحيل، عكس هندسة البيانات التي تنتج تجزئة معينة دون قدر هائل من القوة الحسابية.

أسرع طريقة لتخمين البيانات التي تنتج تجزئة معينة هي ببساطة التخمين والتحقق من المسألة مرارا وتكرارا. وفي سلسة الكتل في البتكوين الذي يستخدم دليل آلية إجماع العمل، تنضم أجهزة الكمبيوتر في الشبكة إلى لعبة التخمين المعقدة هذه على أمل حل اللغز أولا.

من المرجح أن يفوز الكمبيوتر الذي يتمتع بقوة حسابية أعلى، مما يعني القدرة على إجراء المزيد من التخمينات بشكل أسرع، بالسباق وبالتالي التحقق من الكتلة مقابل مكافأة بتكوين.

أنواع مختلفة من "بلوكشين"

من المهم التذكر بأن كلمة "بلوكشين" لا تصف أي قاعدة بيانات أو شبكة واحدة. بل هو نوع من التكنولوجيا وهناك أنواع مختلفة من سلاسل الكتل التي تعمل بطرق مختلفة.

تسمح "بلوكشين" العامة مثل بتكوين لأي شخص بالانضمام إلى الشبكة والوصول إلى دفتر الأستاذ الموزع. و"بلوكشين" الخاص عبارة عن شبكة مغلقة. لا يزال يستخدم بعض اللامركزية ونظام الند للند، ولكن بشكل عام يتم التحكم في هذا النوع من قبل كيان واحد ويقتصر الوصول على شبكة محددة.

"بلوكشين" الهجين هو مزيج من "بلوكشين" العام والخاص. ويسمح هذا النوع من "بلوكشين" للكيان بتوزيع دفتر الأستاذ مع بعض البيانات المتاحة للجمهور ولكن أيضا يقيد الوصول إلى البيانات الأكثر حساسية داخل الشبكة. ويتشابه اتحاد "بلوكشين" مع "بلوكشين" الخاص فقط. ويتم التحكم في هذا النوع من دفتر الأستاذ بواسطة كيانات متعددة بدلا من كيان واحد.